專訪曾仁和》「阿弟仔加油！」 曾仁和不想忘的超級粉絲

記者郭羿婕／專訪

與奶奶有約 看他登大聯盟

「我要帶妳到大聯盟看我比賽！」小熊隊投手曾仁和曾答應奶奶，要讓她到美國看球；終於，在旅美第4年圓夢，完成約定，但最疼他的阿嬤已無法親自飛一趟，只能在天上守護「阿弟仔」。

自2014年首季開始，「土虱」曾仁和逐年穩定爬升一個層級，每季潛力新秀排名也總在前段班，首年在1A就抱回小熊農場年度最佳投手，當時一起在瑞格利球場領獎的最佳球員布萊恩（Kris Bryant），隔年即登大聯盟，迅速成為看板球星，也讓土虱更有自信，卻反而在第2年遭遇生涯最低潮。

「第1年獲獎後，我太有信心了，覺得隔年應可跳到2A，離大聯盟越來越近，但其實不是，每個層級都有要學的東西，我到高階1A才知道不是那麼簡單，就像今年再拿最佳投手獎，也是因為很多好投手受傷，我才有機會。」

當時的「自我感覺良好」，曾仁和說得坦然，沒想到2015年季初先遭逢外公辭世，奶奶也在7月因癌症病逝，自己又陷入連敗，「那時候要拚季後賽，爸爸說他們會處理家裡的事，叫我待在美國把比賽打完，實在很難熬。」

第4年圓夢 她卻永遠失約

向來健康的阿嬤突然臥病，最後一次與曾仁和通話就在病床上，她只能在電話那頭應聲，無法多聊，曾仁和最終也沒見到最後一面，「我有問媽媽，阿嬤離開時是笑著的嗎？」媽媽給了肯定答案，安慰獨自在海外的土虱。

多重打擊困住曾仁和，練球心不在焉、回家就關在房間，但因答應過阿嬤要拚上大聯盟，擦乾眼淚，他必須振作。阿嬤離世後的首場先發，他在高階1A繳出8局只失1分，雖吞敗投，卻是進職棒後最長局數，「我覺得阿嬤在幫助我，有種動力，那場之後越來越有信心。」

春訓邀家人 赴美見證登板

曾仁和回台時，總會到阿嬤靈前說說話，這次他告訴阿嬤：「我達成了，沒讓妳失望！」卻仍遺憾未能帶她到美國。由於父母和姊姊也還不曾赴美看比賽，土虱已有計畫，今年大聯盟春訓就有機會讓家人飛往當地。

「阿弟仔加油！」阿嬤的打氣聲依然清晰，曾仁和想起兒時，那個總是偷塞零用錢、天天買麥當勞給他的熟悉身影，「阿嬤對我真的太好了！被我爸打的時候，也都是她來救我。」回憶阿嬤時的笑容仍帶稚氣，土虱因為不想忘記，當年底就在左手臂內側刺青，刺上只給自己看的「Grandma 1930-2015」，陪著他奮鬥。

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曾仁和旅美第4年一圓登上大聯盟的夢，可惜最疼愛他的奶奶已離世，無法親眼見到這一幕。（記者廖耀東攝）

曾仁和的姊姊曾琪（左）大學就讀北體時期，阿嬤最後一次來看比賽。（曾琪提供）