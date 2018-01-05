NBA》致勝三分 柯神預感成真

柯瑞（左）最後3.4秒把握空檔，飆進致勝三分彈，諾威斯基防守不及。（美聯社）

勇士柯瑞生涯6度在最後5秒投進致勝球，有半數獻給獨行俠。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞昨在客場無懼被對手追平的壓力，於最後3.4秒把握住空檔，飆進致勝三分彈，率勇士以125：122擊敗達拉斯獨行俠（前小牛），勇士取得2連勝，以30勝8敗穩坐西部首位。

勇士4巨頭 合拿100分

獨行俠在第4節最後12秒，靠著H.巴恩斯切入取分將戰局扳平，而勇士原還剩1次暫停機會，主帥柯爾選擇把命運交給場上球員自行決定，一哥柯瑞當仁不讓，他獨自運球過半場後，在隊友D.格林幫忙擋人後，直接在三分線外出手中的，成為致勝英雄。柯瑞表示，格林掩護得很好，也讓對手防守不及，自己對這個空檔的把握性更是十足，有預感能把比賽結束。

柯瑞生涯共6度在比賽最後5秒投進致勝球，其中有3次都是貢獻給獨行俠，隊友杜蘭特認為，早知道柯瑞會在關鍵時刻出手率隊取勝，而獨行俠名將諾威斯基坦言：「我們真的給最棒的射手一個超級大空檔。」

柯瑞全場19投11中，包括三分球13投6中，攻下32分、8助攻與5籃板；杜蘭特、K.湯普森都拿25分，掩護柯瑞有功的格林貢獻18分，衛冕軍這回在客場取勝，除了柯瑞致勝球外，還得歸功「4巨頭」合拿100分，解決替補群僅拿18分的低迷。

達拉斯小牛 改名獨行俠

此外，小牛英文隊名「Mavericks」，英文原意為未烙印的牲口，讓老闆庫班對「小牛」中文譯名很不滿意。

去年11月底開始，球團透過球迷票選，欲從「獨行俠」、「烈駒」、「狂馬」決定新版中文隊名。昨他們宣布獨行俠脫穎而出，把沿用逾30年的達拉斯小牛送入歷史，即刻成為達拉斯獨行俠。