SBL》沒為賈西亞設戰術 台銀攻頂哲學？

台銀洋將賈西亞（右）連兩週獲選最佳球員，教頭韋陳明稱讚他配合度高。（資料照，記者簡榮豐攝）

今拚6連勝隊史紀錄

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL超級籃球聯賽本季進入「戰國時代」，7隊實力伯仲之間、戰績接近，排名首位的台銀和墊底的台啤僅相差3.5場勝差，今晚8點兩軍交鋒，台銀將尋求隊史最長的6連勝。

上季墊底的台銀打出驚奇，戰績7勝3敗高居龍頭，勝場數更已追平上季整季，其中3項團隊數據：三分球、得分和失誤皆是全聯盟最佳，成為台銀戰績長紅的關鍵密碼。

苦練三分球 控制失誤

台銀本季場均攻下83.6分、三分球命中率3成61、每戰能投進8.3個三分球都是聯盟最佳，主帥韋陳明透露：「我們本土球員身材跟各隊相比幾乎都處於劣勢，因此特別強調外線，從9月季前集訓以來，選手幾乎每天都花2.5小時苦練三分球，每個人至少都練投超過300球，成效展現在比賽中。」

陣中球員皆沒有太多國手資歷，但台銀本季場均失誤控制在10.5次，為聯盟最佳，韋陳明說：：「相較於各隊休季期間出國征戰，我們很欠缺實戰經驗，因此教練團將戰術固定且簡單化，讓球員能在習慣的系統中自由發揮，彼此也更有默契。」

洋將賈西亞連2週獲選最佳球員，也是台銀能攻頂的功臣，韋陳明說，賈西亞身材沒有特別突出，但配合度高、態度佳，加上領悟力很好，很快就融入球隊體系。

台銀陳順詳前役對金酒飆出本季新高25分。（資料照，記者黃志源攝）

「洋將本土化」是韋總本季的用兵哲學，他表示：「我們沒有替賈西亞設計過任何一套戰術，完全是他配合團隊，加上本土球員陳順詳和陳侑昫等人這2週表現都很出色，球隊產生良好的化學效應，大家上場都很有信心。」

台銀本季對戰台啤取得2連勝，韋陳明卻認為台啤是聯盟本土陣容最完整的球隊，他說：「台啤擁有多名國家隊主力，實力很堅強，教練團有特別設計戰術迎敵，而我也常提醒球員，不要去在意連勝或紀錄，每一場比賽都是獨立個體，全力搶勝就對了。」