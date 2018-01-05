相揪做公益 抽殷仔上上「簽」

陳偉殷擔任伊甸公益大使 ，參加「陳偉殷一卡通公益卡」活動，幫助遲緩兒「慢飛天使」早期療育服務。（記者張嘉明攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行與一卡通、伊甸基金會昨日共同宣布，邀請陳偉殷擔任公益大使，三方攜手聯合發行3款「陳偉殷一卡通公益卡」，107年1月5日起至一卡通官網或Yahoo超級商城購買限量版紀念卡，一卡通與聯邦銀行每張將捐出100元，作為伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」經費。

聯邦銀行指出，孩子的起跑點，是人生的第一個階段，往往也是最容易被忽略的時期。聯邦銀行、一卡通和長期提供遲緩兒「慢飛天使」早期療育服務的伊甸基金會合作，呼籲社會大眾共同關懷慢飛天使的學習與成長，為慢飛天使們募集百萬早期療育經費。

昨日的活動現場，特別邀請旅美球星兼超級奶爸陳偉殷擔任公益大使，除了分享連續兩年關心慢飛天使的點滴，也呼籲社會大眾重視慢飛天使的療育需要，期盼各界共同投入資源。

聯邦銀行指出，此次三方首次合作發行愛心公益卡，民眾至一卡通官網或Yahoo超級商城購買限量版「伊甸陳偉殷公益紀念一卡通」，每購買一張，一卡通與聯邦銀行就為購買人捐出100元，作為伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」經費。

此外，自1月5日起至1月18日的限量活動預購期間，還贈送特別預購驚喜禮。預購後可參加抽獎，有機會擁有陳偉殷親筆簽名球衣、T-Shirt、簽名球及限量簽名一卡通公益卡等多項限量商品。