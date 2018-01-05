不是錢的問題 三信棒球隊將解散

三信家商棒球隊1958年成軍，兩年前學校決議棒球隊停招，面臨解散命運。（資料照）

球員難管理為由 停招兩年

王躍霖（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕106學年度高中木棒聯賽今天開打，總計42隊參賽，其中三信家商打完聯賽將面臨解散命運，三信總教練陳耿佑感嘆，「組隊很困難，解散，一句話就好。」

三信棒球隊1958年成軍，為早期國內青棒強權，1983年因故解散，20年後重新組隊，兩度打進木棒聯賽四強，培育許多好手，包括王躍霖、羅華韋、王梓安和羅國華，兩年前學校決議棒球隊停招，目前全隊19名選手都是高三生，今年6月畢業後球隊將解散。

兩年前陳耿佑接三信總教練一職，他表示，剛來時有聽說球隊要重組，但不確定是否解散，後來校方和董事會以「球員生活管理不易」為由停招，而非經費因素，教練陸續離開，目前只剩他1人帶隊，陳耿佑無奈地說，「現在我也準備要找頭路了。」

木棒聯賽今開打 最終戰?

陳耿佑表示，沒有一、二年級選手刺激，球隊缺乏競爭力，這次木棒聯賽第一階段5隊取3隊晉級，至少要擊敗中興高中和新社高中，目標打進第二階段，其他不敢多想，因陣中不少選手超齡，無法參加國手選拔賽，木棒聯賽應該是三信參加的最後一個大比賽。

「這幾十年來三信對基層棒球有不小貢獻。」陳耿佑表示，十幾年前王正富叫弟弟王正輝重新組隊，加上校方支持，三信才能復隊，要組一支球隊很困難，但解散只要一句話就好，「我成了三信末代總教練，這種感覺真的很難講。」

105學年度平鎮高中奪隊史首座木棒聯賽冠軍，這次參賽目標二連霸，陣中高一強投李晨薰最快球速148公里，未來能否飆破150，備受關注。