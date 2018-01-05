業餘路 一樣「棒」》老爸是偶像 林慶隆想選秀

台中運動家林慶隆昨登板救火守住勝利，今年考慮報名中職選秀。（記者陳志曲攝）

上場救火 助運動家守勝

〔記者羅志朋／天母報導〕爆米花聯盟是國內業餘成棒的聯賽，這些球員選擇在業餘隊發展，狀況百百款，卻都有自己的棒球故事。

昨9局下兩出局一、三壘有人，台中運動家緊急推出林慶隆登板救火，他順利解決台電強打蔡智榆，為球隊守住4：3勝果，林慶隆希望向老爸林朝煌看齊，未來計畫挑戰職棒。

身高182公分、體重100公斤，林慶隆身體素質不俗，去年台體大畢業後加盟運動家，這次參加爆米花聯盟，18.1局投球被敲19安，飆12K、僅1責失，表現亮眼。

先業餘沉潛 下一步攻職棒

林慶隆說，小時候常到球場看爸爸投球，從小看到大，「我的偶像就是爸爸。」林朝煌是1992年巴塞隆納奧運台灣奪銀主力投手，中職13年生涯出賽418場，戰績49勝73敗51次救援成功、防禦率4.11，現為西苑青棒教練。

林慶隆最快球速141公里，他表示，今年有考慮報名中職選秀，不過要先把自己準備好，球速和控球都要再加強，希望未來能和爸爸一樣打職棒。

林慶隆自評實力還不夠，先到業餘沉潛，也有些像投手王駿昊和石弘傑，去年中職選秀落選，兩人到新北市成棒隊落腳，未來仍有機會挑戰職棒。

從職棒退役的下勾投手許文錚和陳子生，目前兩人都在台中運動家打球討生活，在業餘貢獻職棒所學。當然，留在台電的林瑋翔、陳瑞慕、蕭帛庭和陳偉志，選擇相對穩定的生活，也是選項之一，合庫隊也有很多這樣的球員。

黃裕翔應該是最悲情的，5度參加中職選秀皆落空，去年原本計畫第6度報名選秀，考量即將當爸爸，且職棒外野手人才濟濟，他需要穩定的工作，決定留在新北市成棒隊。

相關連結請見：

業餘路 一樣「棒」》林瑋翔放棄職棒 選擇「穩定」

業餘路 一樣「棒」》跟「神全」不同路 陳瑞慕不悔