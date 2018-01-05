「一對一」教棒球 張民諺課滿檔

張民諺參加打擊營學習新觀念，將學習心得帶回自己的棒球教學課程。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕前兄弟象張民諺雖然沒有帶正規科班球隊，仍參加中職打擊訓練營的教練營，張民諺表示，因為目前從事類似棒球教室的工作，想看看別人怎麼教，學習新觀念。

參加教練營 現學現賣

張民諺於2014年11月被兄弟象釋出後，在新竹組了社區棒球隊，也經常到其他社區棒球隊擔任客座教練，後來也進行一對一的棒球教學。

張民諺表示，一開始社區棒球隊只有8個球員，現在擴大到國小、國中各1隊，共50幾人，一對一教學也從一天最多一個人，到目前每天排滿滿，忙得很充實。

張民諺的一對一教學每小時收費800元，課程可依照學員需求客製化，打擊、守備和投球都教。張民諺表示，一對一教學沒有年齡限制，很多打乙組成棒或壘球的上班族會來學，從事棒球一對一的教學還很少，據他所知，前象隊隊友陳瑞昌也有教。

張民諺的社區棒球隊利用假日練球，一對一教學則在晚上，原則就是不影響學生球員的課業。張民諺表示，自己從小在科班的學校球隊打球，一路走來除了打球還是打球，錯過很多學習其他東西的機會，不希望下一代走同樣的路。

張民諺的學生也有科班球隊的球員，他表示，這種球員習慣了學校教練一個口令、一個動作的要求，往往不會主動思考，領悟力通常比較差，「素人」的學習、吸收能力反而比較強，他很期待經由這種「體制外」的訓練，將來有人能夠打進職棒。