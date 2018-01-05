為老妹出口氣 詹詠然殺進女雙4強

詹詠然（右二）順利挺進女雙4強，賽後與到場加油的球迷合影。（取自詹詠然臉書專頁）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳網大滿貫暖身、男女共站的布里斯本網賽，詹詠然為妹妹詹皓晴復仇，女雙次輪她與捷克名將赫拉可娃持續磨合， 接連搶7得逞，7：6（7：5）、7：6（7：2）強壓烏克蘭琪涵諾克／澳洲地主羅迪歐諾娃，「然赫配」2連勝晉4強，今與第4種子斯洛維尼亞克蕾帕／西班牙女將桑琪絲爭決賽門票。

芳齡28的詹詠然，現為女雙世界球后，在老搭檔「瑞士公主」辛吉絲退休後，本季改與年長2歲、暫居第5的赫拉可娃首度合拍，榮膺大會頭號種子。2連勝到手後，大詹感謝場邊台灣球迷熱情加油，「你們也太可愛了。」她表示，或許第1場贏得太輕鬆，反而沒真正進入狀況，此役拚了1小時43分鐘，正好徹底熱開身手，「這場艱難的勝利，才是我們需要的比賽。」

昨面對來勢洶洶的「烏澳聯軍」，「然赫配」開賽第3局率先破發，第8局發球失手遭扳平，盤末第11、12局互破，戰線拉入搶7才發揮經驗優勢，驚險先馳得盤。次盤「然赫配」仍與高大勁敵互破拉鋸，再度纏鬥進入搶7，戰線吃緊時「然赫配」發動反撲，前後排強勢夾擊下，從1：2連下6分，直落2出線。

至於詹皓晴／斯洛維尼亞史瑞波妮克初登場歷經「超級搶10」激鬥，就栽在「烏澳聯軍」拍下，小詹無緣開胡與姊姊會師8強，但由大詹代為討回顏面。 此外，剛過32歲生日的謝淑薇，昨奧克蘭網賽女單8強戰因雨順延，今得與捷克第3種子史崔可娃完成「遲來對決」。