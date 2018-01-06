陳連宏婉拒教頭長約 「先做了再說」

陳連宏（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕前年底告別統一獅後，44歲的陳連宏經過1年調整、進修後，昨確定出任富邦悍將二軍總教練，15日開訓正式亮相。特別的是，他婉拒球團提出的複數年合約，「我想要一年一年做好，有幫到忙比較重要。」

當初離開獅隊，陳連宏就是抱著想出國學習的念頭，去年4月到美職教士小聯盟展開5個月的進修之旅，現在則想將所學投入富邦二軍的養成工作，「富邦需要我去幫忙，我也想要幫他們訓練好選手。」

陳連宏表示，去年9月底從美國回來後，富邦就有聯繫，這段時間，雙方也溝通想法。「領隊（蔡承儒）也有找我聊一些關於去教士學習的東西，了解國外農場系統是如何養成。」

富邦更展現誠意開出複數年合約，陳連宏很感謝，但他認為，「我的想法是，如果我做得好，球團自然會繼續想和我合作，我也希望一年一年做好，看看是否能達成球團想要的養成目標。」陳連宏並不想一口氣簽長約，他認為就是先做了再說，才能了解雙方是否適合。

陳連宏的弟弟陳金鋒是富邦副領隊，兩人都是去年第4屆經典賽教練團成員，如今則是首次在職棒同隊。富邦日前已先展開重訓營，今天結束在北部的訓練後，9至13日移師高雄，全員將於15日在燕巢球場開訓，陳連宏屆時則會首次穿上99號富邦戰袍亮相。