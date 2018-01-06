台灣打者通病 下半身忘了使力

中職打擊訓練營主持人萊恩（中）認為台灣打者資質條件好，最需要修正的是心態。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中華職棒專業打擊訓練營昨進行第2梯次選手營，陳鏞基、詹智堯等現役球員都報名參加。

中職打擊營 美專家點問題

打擊營主持人美國芝加哥Fastball USA棒球學校創辦人萊恩指出，過去不曾接觸過台灣球員，去年彭政閔、高志綱、郭阜林到他的棒球學校受訓，給他的第一印象很好，這次親自來台，覺得台灣球員的資質與條件都很好，只是需要先改變心態，不要只求安打就好。

萊恩說，「台灣打者的力量、速度、身體協調性都很好，這是成為成功打者的第一步；但大多只使用上半身手部的力量，若能搭配腳部、腰部、肩膀的力量，揮擊一定會更有力。打擊要從設定目標做起，設法把球擊得強勁、飛得更遠。」

選手營為期兩天，昨上午先分析個別打擊動作，下午進行實際操作。萊恩認為，改變技術需要很長的時間，剛開始嘗試新的打擊方式，一定會不舒服，要先改變心態才能獲得成效。

萊恩表示，大聯盟每位打者的動作都不同，他會利用不同球員的正確動作做為輔助教材，以便學員更容易理解。他最欣賞的打者是上季國聯新人王、道奇外野手貝林傑，「他的身材雖然瘦高，打出去的球卻很有力。」