業餘隊名額有限 職棒退將爭飯碗

李育儒認為即使在業餘也必須很拚，不然時間到了就準備被淘汰。 （資料照）

每隊最多只能登錄5名

〔記者羅志朋／台北報導〕國內業餘甲組成棒隊增加，也提供更多就業機會給從職棒退下來的選手，不過，目前棒協規定每隊最多只能登錄5名退役職棒球員，讓這批選手感受業餘競爭壓力不亞於職業。

李育儒2015年球季結束遭統一獅釋出，結束4年職業生涯，隨後來到新北市隊，合約一年一簽，已待兩年，月薪約4萬元左右，和他在職棒的待遇差距不大。

李育儒表示，在業餘壓力雖比職棒小一點，不過，因為他打過職棒，最多只能登錄5人，隊上小老弟都會看，加上退役年輕職棒好手愈來愈多，又非保障合約，即使在業餘也必須很拚才行，不然時間到了就準備被淘汰。

非保障合約 必須很拚

同為內野手的楊子翔（原名楊智喬），2014年美和中學畢業後就報名選秀加盟義大，1年半後遭釋出，離開職棒還未滿20歲，他先到綺麗珊瑚打球，去年9月再到崇越隼鷹發展，目前還是試用期。

若能重選 不會挑戰職棒

楊子翔說，最近林志祥來到球隊，兩人要直接競爭，他的實力絕對不如林志祥，備感壓力，如果當初他沒打職棒，就可不受5人名額限制，「如果重新選擇，我不會挑戰職棒。」

除了合庫和台電無退役職棒球員，目前多支甲組成棒隊用滿5人名額，另外，台北興富發、新北市、桃園航空城、台南市和高雄綺麗珊瑚教練團，清一色都具職棒資歷，顯見不只球員缺，就連教練缺都被不少職棒人「攻佔」。

至於退役職棒球員選材，崇越教練羅國璋分析，各隊會依守位戰力需求挑選手，以投手和中軸防線捕手、二游最搶手，特別是優質捕手，很多球隊都缺，選手品德也會納入評比。