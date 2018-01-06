NBA》浪花發威 擊落火箭

勇士「浪花兄弟」聯手飆分，其中柯瑞砍下29分。（路透）

浪花合砍57分 勇士D.格林大三元

火箭「九指灌籃王」G.格林（左）再度打出驚奇，替補34分鐘狂轟29分。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕西部雙雄昨正面對決，雙方主力杜蘭特和哈登都缺陣，仍上演飆分大戰，勇士「浪花兄弟」發威，聯手飆進10記三分彈，柯瑞進帳29分、K.湯普森28分，加上格林繳出17分、14籃板和10助攻「大三元」，助隊124：114擊退火箭，戰績31勝8敗，穩居聯盟龍頭寶座。

哈登腿傷至少要休養2週，火箭「雙核心」改由E.戈登和保羅擔綱，戈登轟下全場最高30分，保羅則貢獻28分，無奈末節遭遇亂流，分差一度被拉至14分，苦吞本季第10敗。

替補再寫驚奇 火箭G.格林飆29分

火箭近來傷兵頻傳，為補強後場實力，去年底緊急找來G.格林救援，簽下1年非保障合約。火箭雖敗，但「九指灌籃王」G.格林再度打出驚奇，替補上陣34分鐘，轟下8記三分彈，狂得29分，重返NBA僅5戰，三分球命中率高達54.9%，場均貢獻16.8分和4.2記三分球。主帥丹東尼表示，「感謝老天他降臨休士頓，他表現超乎預期，實在太出色了。」

G.格林可望獲保障合約

消息人士透露，火箭已計畫將G.格林的合約轉為保障合約，並裁掉布朗，不過，布朗可能以接受10天短約的方式重回火箭。

G.格林11歲那年，因一場意外造成右手無名指第二節以上截肢，一度讓他籃球路受困，所幸出色的彈跳力和潛力，仍被NBA球隊相中，2005年選秀會首輪第18順位被塞爾提克挑中，展開籃球生涯，曾在2007年拿下灌籃大賽冠軍。

32歲的G.格林雖體能條件突出，但攻擊手段單調，成為籃球浪人，上季在塞爾提克僅繳出場均5.6分，季後遭釋出，直到去年12月底才被火箭找回。他表示，「沒想到能回家鄉打球，成為火箭的一份子，只要能上場，無論教練賦予什麼角色，一定全力以赴。」

勇士D.格林表現也不遑多讓，他拿下生涯第21次大三元，超越戈拉成為隊史最多，且只要他斬獲大三元，勇士戰績是21勝0敗。主帥柯爾盛讚，「這是不可思議的成就，今晚格林攻守俱佳，能完成任何任務。」