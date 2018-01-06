專訪盧宏宗》青少年選手有「美」夢 需認清自身條件

盧宏宗。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／專訪〕首屆JGTA台灣青少年錦標賽落幕，業餘青少年選手和家長看到一條全新的途徑。但長期關注國內高爾夫發展的盧宏宗卻直指核心，提醒選手和家長要誠實面對自己的條件。

全國花園球場舉辦JGTA台灣青少年錦標賽，為青少年球員邁向美國大學打開另一條途徑。盧宏宗認為，高爾夫確實是進入美國大學很好的敲門磚，但選手和家長不能懷抱不切實際的期待和夢想。

盧宏宗一路指導旅美好手潘政琮，從業餘青少年時代到進入華盛頓大學，再到美巡賽，有很深的感觸。他說：「台灣家長的關心和照顧，很多時候反而成了孩子進步的阻力和牽絆。家長們要了解孩子真正的能耐，讓他們一步一步證明自己有能力往更高層級發展，而不是還未成氣候就急著找外部資源贊助，甚至期待孩子未來能快快扛起養家重擔。」

盧宏宗指出，青少年選手要培養「心志」和「心智」的能力，志向要夠遠大，智識學習更不能偏廢。沒有恆心和毅力，光想著要去美國念大學，甚至夢想著未來要打進美巡賽，不可能會成功。

盧宏宗建議青少年選手，若能進入美國大學體系，要評估有沒有足夠的實力打職業巡迴賽，或是在大學就該另尋他途，「關鍵都在家長要懂得放手，讓孩子及早養成獨立面對困難的能力，日後在比賽中才會有足夠的韌性對抗壓力。」