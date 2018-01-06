張博勝致勝買犯 台銀空前6連勝

張博勝罰球拉尾盤建功。（記者黃志源攝）

最後一秒3罰中2 助隊2分險勝台啤

台銀賈西亞攻下全場最高27分，助隊拉出6連勝。 （記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕暫居龍頭的台銀，昨碰上戰績墊底的台啤卻陷入苦戰，鏖戰到讀秒階段才靠著張博勝的關鍵罰球，以73：71險勝，締造隊史最長的6連勝。

台啤洋將李恩前一戰因辱罵裁判遭禁賽1場，昨只能坐在觀眾席當啦啦隊，即使以全本土應戰，台啤開局仍表現強悍，但易籃後未能延續氣勢，讓台銀迎頭趕上，雙方陷入拉鋸。

賈西亞27分全場最高

最後1秒時，張博勝在三分線外出手，造成蔣淯安犯規獲得3罰，他也罰進2球，保住勝利；至於出手當下是否有「買犯」想法，自稱是「老屁股」的張博勝認為，看到對手蠢蠢欲動，他也得有所作為，「畢竟打了幾十年的球，該有所成長，要在關鍵時刻做出正確決定。」

台銀雖然連勝，但全隊出現16次失誤，教練韋陳明認為，現階段他們還稱不上是「A段班」球隊，心理層面的部分還有很多需要努力。

不過台銀的蛻變，仍讓不少球迷驚豔，尤其效力台銀多年的張博勝感觸更深，「從18歲待到30歲，這個球季真的感受到球隊的改變，尤其在韋哥回來後，帶著我們打出一番新氣象。」

台銀賈西亞攻下全場最高27分，林力仁飆進3顆三分球，拿下12分。

台啤張羽霖、黃聰翰都貢獻12分，蔣淯安進帳10分，開局打了好球，距離贏球也只差一步。主帥周俊三說：「很可惜我們的球員未能勇於挑戰最後一擊的機會，不管是聰翰、小安，我都認為他們應該有主宰戰局的能力。」

最後蔣淯安的犯規，周俊三認為這就是經驗的差別。