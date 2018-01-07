職棒父要他放膽 翁緯喬挑戰選秀

翁豐堉的兒子翁緯喬今年可望報名中職選秀，向投手父親看齊。（記者羅志朋攝）

翁豐堉是前三商虎投手，目前是亞運大學培訓隊總教練。（資料照，中央社）

翁豐堉兒子 休學進城市隊

〔記者羅志朋／天母報導〕虎父無犬子！前職棒球員翁豐堉的兒子翁緯喬，今年21歲，去年從輔大休學來到桃園航空城磨練，今年可望報名中職選秀，盼向父親看齊。

小時候翁緯喬參加過La new熊和穀保家商棒球夏令營，從小就想當投手，夢想打職棒，最欣賞田中將大，去年自認在大學進步有限，評估航空城教練團能幫助他成長，決定休學進入城市隊，為未來挑戰職棒鋪路。

翁緯喬最快球速144公里，他說，「我膽量不足，在牛棚練投感覺球質不錯，比賽卻投不好，爸爸叫我放膽投，投球要有野性。」對他而言，今年春季聯賽是關鍵，如果表現不錯，就會報名選秀。

業餘球隊 子傳衣缽者眾

業餘球隊有子繼承衣缽的例子還不少，前職棒球員劉義傳、羅國璋、林朝煌、黃忠義、林易增的兒子劉家宏、羅傑、林慶隆、黃紹熙、林根緯都在業餘發展，其中劉家宏效力高雄綺麗珊瑚，羅傑和老爸都在崇越隼鷹，林慶隆、黃紹熙在台中運動家當隊友，林根緯在台電。

不只父子檔，兄弟檔也不少，崇越林子涵是旅美好手林子偉的哥哥、邱珈麒是統一獅邱浩鈞的弟弟，台中運動家陽耀華是桃猿陽耀勳的弟弟、旅日好手陽岱鋼的哥哥，台東綺麗珊瑚增鈺傑是已退役增菘瑋的弟弟。

另外，新北市陳豪是中信兄弟陳琥的哥哥，台南市林旺億有個雙胞胎哥哥林旺衛，富邦林瑋恩的哥哥林瑋翔現為台電投手教練，合庫鄭嘉明為前職棒球員鄭昌明的弟弟。