拚4次夠了 廖椿儒專心留業餘

左投廖椿儒4度參加中職選秀落空，未來將專心在業餘打球。（記者羅志朋攝）

廖椿儒去年第4度挑戰中職選秀，仍未能圓職棒夢。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕桃園航空城28歲左投廖椿儒，去年第4度參加中職選秀仍落選，職棒夢醒，他說，「有點遺憾，我不會再選了，未來專心在業餘打球。」

廖椿儒2013、15、16、17年選秀都沒有球團指名，相當悲情，他表示可能年紀大了，球團偏向選年輕球員，不過去年他首度報名測試會，也被球團推薦，這樣就夠了。

10幾年前國內僅合庫和台電2支業餘成棒隊，如今增至12隊，廖椿儒先後待過新北市、國訓、台中威達、台東綺麗珊瑚、高雄綺麗珊瑚和航空城，堪稱「業餘棒球浪人」。

廖椿儒認為，有這麼多業餘球隊是好事，可讓高中畢業球員先到大學或業餘磨練，等球技、心態成熟再挑戰職棒。另一方面若沒打算進職棒，留在業餘拚國手資歷，也能督促自身進步，讓更多球員有舞台發揮。

這幾年不少退役職棒球員到業餘打球，廖椿儒表示，他們能將職棒經驗傳承給年輕選手，幫助很大，他打過幾支業餘球隊，從他們身上學到很多。

話鋒一轉，廖椿儒說，「跟我同齡的球員，很多都從職棒退下來，如果我打過職棒，在業餘打球就會受到限制。」

目前棒協規定業餘1隊最多登錄5名退役職棒球員，台南市教頭張文宗說，「我們最多只找3人，希望把機會留給業餘選手。」