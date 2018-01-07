「弟弟在天國看著」星野一番話 大郭從心碎中奮起

星野仙一（左）2013年率隊來台參加亞職大賽，「大郭」郭源治（右）賽前俏皮地秀兒子照片給他看。（資料照，記者倪婉君攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕「源治，看看天空，弟弟在天國看著呢！」因胰臟癌病逝的星野仙一，和旅日名投郭源治有著濃厚的師徒情誼，30年前他更曾用這句話勉勵遭逢弟弟意外身故的大郭，成為一段佳話。

中日龍結緣 師徒情深厚

1988年，中日龍某一場比賽過後，郭源治接獲弟弟因交通事故身亡的噩耗，心情大受打擊。隔天比賽一臉憔悴，原本大家以為郭源治不會上場，星野仙一卻在第7局換上他，並說︰「源治，看看天空，弟弟在天國看著呢！」

星野仙一用這番話激勵郭源治，該場他完美後援3局，幫助球隊獲勝，也登上央聯龍頭；10月7日封王戰中，郭源治用再見三振，助中日龍奪得暌違6年的央聯優勝。星野仙一事後上節目回憶此事，稱讚多虧有郭源治，中日龍才能在該年拿下央聯優勝，而星野的那番話，更是改變大郭人生的金句。

百勝百救援 日職第5人

郭源治在1988年，以7勝6敗、37救援成功、防禦率1.95的神鬼成績，不但蟬聯央聯救援王，還獲得年度MVP殊榮，累計生涯留下106勝106敗116救援，是日職史上第5位「百勝百救援」投手。郭源治視星野為恩師，曾說星野對自己的棒球和人生影響都很大，本報昨試圖以電話聯繫人在台中的大郭，可惜未獲回應，未能得知他對恩師離世的想法。