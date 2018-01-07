SBL》台銀差關鍵一擊 7連勝擦身過

台銀林力仁（右）砍下20分，於末節強拉尾盤飆三分球。（記者黃志源攝）

林力仁強拉尾盤 終場3分輸璞園

璞園施晉堯替補上陣，奪下全隊最高17分。（記者黃志源攝）

台銀終場以3分落敗無緣7連勝，球員難掩失落。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕連勝不止的台銀，昨碰上璞園陷入苦戰，一度落後近20分，第4節林力仁強拉尾盤飆進3顆三分球，讓對手嚇出一身冷汗，只是最後階段缺乏關鍵一擊，最終以78：81中止隊史最長的6連勝。

璞園施晉堯替補 奪全隊最高17分

璞園前一戰慘敗給富邦勇士，教練麥班達透露，賽後球員相當自責，不少人私底下找他「談心」，昨晚捲土重來面對龍頭台銀，全隊調整好腳步，打出團隊籃球，也收下關鍵一勝。

Q.戴維斯進帳10分、16籃板，施晉堯替補上陣，投進2顆三分球，拿下全隊最高17分，他說：「前一場比賽失誤太多，賽前大家有溝通，盡量不要猶豫。」此役璞園出現11次失誤，較前一戰少了12次。

台銀雖無緣再刷新隊史連勝紀錄，不過主帥韋陳明對子弟兵的表現仍給予肯定，「輸了將近20分，但他們仍未放棄，拚戰精神值得肯定。」

本季從金酒轉戰台銀的林力仁，昨飆進6顆三分球，收下全場最高20分，他認為球隊吞敗，問題仍出在防守。而SBL前5個球季都效力璞園的他，昨碰上老東家，心情也格外亢奮，他說：「老東家就像最熟悉的陌生人吧！」他認為，璞園本季陣容異動大，但球風其實差不多。

台銀賈西亞 獲選單月MVP

此外，連兩週獲選單週最佳球員的台銀洋將賈西亞，以12月場均24.1分、13.7籃板、3.1助攻獲選單月MVP，昨則進帳16分、12籃板。