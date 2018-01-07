SBL》呂政儒帶傷拚 裕隆戰績超車

裕隆呂政儒（左）歸隊，拿下全隊最高22分。（記者黃志源攝）

裕隆傳撤換洋將

金酒拉莫斯（右）昨飆出35分，創本季新高。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕前一戰因頸部不適缺陣的「男模」呂政儒，昨帶傷硬拚，砍下全隊最高22分，率裕隆以83：66暢飲金酒，戰績6勝6敗也超越金酒的5勝7負。

裕隆此役僅有4次失誤，3人得分上雙，林韋翰進帳12分、8助攻，呂政儒昨歸隊，不過頸部傷勢仍未完全恢復，執行教練魏永泰說：「政儒和柏臣都是帶著傷勢硬撐著打，很感謝他們的努力。」

昨賽前傳出裕隆將撤換洋將奈維爾，找回前台啤洋將歐布萊恩。魏永泰表示，歐布萊恩在6日晚間抵台，不過仍不清楚目前體能、技術等狀況，「我認為歐布萊恩防守讓我比較放心，若之後奈維爾表現進步，也可考慮讓狀況佳的留下。」

拉莫斯35分 刷本季新高

金酒拉莫斯昨飆出本季新高35分，張容軒14分次之。拉莫斯說：「希望隊上本土球員多發揮，我們是支年輕的球隊，年輕球員上場時難免緊張，我也會盡力幫助他們。」

記者會上，拉莫斯也和教練吳俊雄開起玩笑，笑稱若不是教練換他下場，他想拿40分，更透露他在波多黎各時曾單場攻下58分。

金酒出現多達18次失誤，三分球也只投進2顆，讓吳俊雄大嘆輸給自己，且關鍵時刻防守也未做好，才在決勝節崩盤。