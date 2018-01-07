SBL》外線大熄火 台啤難翻身

翁嘉鴻連兩戰先發，教練認為他在防守及籃板部分帶來很大幫助。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕近6戰僅拿下1勝的台啤，昨尋求翻身機會，不過外線熄火且未能把握空檔，最終仍以58：71不敵達欣。達欣收下2連勝，其中連兩戰先發的翁嘉鴻，表現也獲得執行教練范耿祥稱讚。

達欣主控蘇翊傑昨因感冒缺陣，林宜輝進帳全隊最高16分。（記者黃志源攝）

SBL二年級生翁嘉鴻連兩戰先發上陣，昨拿下4分、9籃板，數據看似平淡，但范耿祥認為，他在防守及籃板部分為球隊帶來很大幫助，「他在場上的效益非常好，成功地彌補施顏宗的空缺。」

施顏宗的缺 翁嘉鴻來補

翁嘉鴻曾幫助醒吾科大奪下UBA冠軍，並獲選決賽MVP，上季加入達欣，第一個球季僅出賽11場，平均上場時間9分鐘，可拿下2.6分、2.7籃板，本季在施顏宗缺陣下獲得較多出賽機會，逐漸嶄露頭角。

達欣主控蘇翊傑昨因感冒缺陣，林宜輝進帳全隊最高16分，布拉則拿下13分、13籃板。范耿祥表示，關鍵時刻林宜輝的火力支援相當重要，若不是他挺身而出，勝負仍難料。

台啤蔣淯安攻下全隊最高15分，洋將李恩則進帳11分、9籃板。教練周俊三說：「洋將牽制力有限，也沒達到預期效果，加上今天射手沒發揮。」而球隊狀況低迷，周俊三也不排除更換洋將，至於人選他僅表示還在物色。