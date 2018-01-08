兩代打擊王上課》大王示範「重訓」菜單

王柏融（右）向學員示範如何做重量訓練。（記者林正堃攝）

前言：39歲彭政閔和24歲王柏融生涯打擊成就非凡，堪稱中職打擊「教科書」，也是台灣兩個世代的打擊王，他們學無止境，不斷充實自我，先後赴美汲取新知，這次不約而同回饋基層，第一次在台開班授課，不奢求這些棒球素人和生涯剛起步的學員，在短短幾小時的課程能滿載而歸，但若能記住教科書內的隻字片語、一段話，都能讓他們在棒球路上一輩子受用。（記者黃照敦）

王柏融教導如何練肌力

〔記者羅志朋／桃園報導〕YY棒球訓練營昨結束，桃猿「大王」王柏融下場指導非科班棒球素人，也親自示範如何做重訓訓練，讓學員直呼收穫頗豐。

去年球季結束王柏融赴美自主訓練，他說，「其實練的東西跟台灣差不多，在美國練到一些比較細的東西，包括小肌群、小肌肉的訓練，希望能把身體素質再練好一點，肌力再練強壯一點，讓自己爆發力更強。」

美式重核心肌群訓練

王柏融透露，美國重視核心肌群訓練，如果核心肌群練得好，對身體平衡感維持有幫助。

過去王柏融從穀保家商畢業，選擇升上文化大學，在大學、國家隊經過教練指導和大賽洗禮，逐漸蛻變成強打，讀完大學後再挑戰中職，繳出令人激賞的成績單，吸引美、日職棒球探目光。

2013年至今，國內已有42名球員高中畢業直接挑戰中職，也有不少人選擇先上大學或進業餘沉潛，再打職棒，王柏融認為，這沒有絕對，要看自己能力如何，有沒有準備好。

王柏融以林承飛為例，「你看承飛高中畢業直接打職棒，也是打得很好，這很難講，因人而異。」他表示，如果沒準備好可先讀大學，讓自己歷練和比賽經驗更多一點，有能力再挑戰職棒。

2月底隨隊赴日打交流賽

2月28日、3月1日桃猿將赴日與火腿打兩場交流賽，地點在札幌巨蛋，屆時王柏融也將隨隊遠征，他說，「這是磨練的機會，就當作是熱身賽。」

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