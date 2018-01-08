大聯盟球星全年無休 自主訓練花招百出

金鶯投手高斯曼。（取自大聯盟官網）

各國職棒到冬天進入「休季」（offseason），但大聯盟最近吹起「無休季」（no-offseason）風潮，因為對球員來說，根本沒有所謂的休息，無論是在健身房鍛鍊怪力的史坦頓、在雪中揮棒的麥卡琴，還是連過生日都要傳接球的高斯曼，都是「全年無休」。

海盜外野手麥卡琴。（取自大聯盟官網）

費城人內野手山塔納。（取自大聯盟官網）

史坦頓健身房猛操

洋基「怪力男」史坦頓。（取自大聯盟官網）

史坦頓（洋基外野手，年薪2500萬美元）

今年轉戰洋基的「怪力男」史坦頓，就是「無休季」的代表人物，他在IG上傳自己在健身房訓練的影片，拉起鋼絲繩的力道驚人，果然不是一般常人能及。

史坦頓裸上身秀出結實肌肉，還開玩笑寫著，「現在報名冬季奧運是不是太晚了？」大聯盟官網則評論，現在報名可能太晚，但如果要說誰有機會在各項目都能無敵，就是史坦頓了，還開玩笑建議冬奧可以考慮增設「全壘打大賽」項目。

麥卡琴雪中練打擊

麥卡琴（海盜外野手，年薪1475萬美元）

去年繳出28轟的麥卡琴，雖不像59轟的史坦頓渾身怪力，但他的毅力不輸人，大聯盟官網就用「下雪也阻止不了麥卡琴備戰2018球季」為題，報導他的雪中打擊練習。

麥卡琴去年11月才迎接寶貝兒子史提爾到來，但這位新科老爸陪兒子之餘，更沒忘記自主訓練，除了在雪地上留下跑步足跡，也擺出揮棒姿態，為新球季不斷反覆練習。官網也下了注解，在開幕戰來臨時，相信不會有人說麥卡琴還沒準備好。

高斯曼高山傳接球

高斯曼（金鶯投手，去年年薪345萬美元）

很多人過生日都選擇跟家人吃飯，或是和朋友開趴慶祝，但對於6日才度過27歲生日的金鶯投手高斯曼來說，他的慶生方式與眾不同，就是在高山上傳接球。

山上天氣寒冷，高斯曼雖然戴著毛帽，但只穿著短袖T恤，完全不畏寒，也可想見訓練成效。大聯盟官網則說，「高斯曼的傳接球舉動，證明球員沒有休季，就連生日當天都不例外。」

山塔納推車秀肌力

山塔納（費城人內野手，年薪1833萬美元）

雖然沒有比賽的日子叫「休季」，但對於隨時保持備戰心理的球員來說，其實一刻不得閒，費城人內野手山塔納就做了最佳注釋，就連在停車場都可以「推車」練體能。

山塔納上週就在IG貼出一段影片，他在停車場推著車子跑了一段，而且顯然路面還有坡度，展示另類的體能訓練方式。山塔納在過去5年就有4季轟出至少20發全壘打，如今練出這身「斜坡上推車」的肌力，可以期待今年「產量」提升。（記者倪婉君）