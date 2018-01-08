羽協直選定案 會費2500元照舊

羽球協會昨召開第12屆第二次會員大會。（羽協提供）

預計3月20日改選

〔記者廖聿偉／台北報導〕中華民國羽球協會昨召開第12屆第二次會員大會，針對監理事會議通過的新組織章程，進行說明和投票，到場的357名會員（包含140名委託）全票通過，確定開放個人會員直選理監事及理事長，不過會員收費高達2500元，預計在3月20日正式改選出新任理事長。

申請會員人數排第3

會員大會通過新的章程後，羽協將開始進行會員篩選，只要年齡滿20歲以上，未有犯罪前科，完成會費繳交，再送交體育署審核，就能成為正式會員。至於日前宣布參選選手理事的戴資穎和周天成，最快兩週後就能登記。

羽球協會在體育署開放的報名平台中，總共收到18598人申請成為會員，人數眾多，排名所有協會第三，秘書長李侑龍表示，「會盡快完成篩選，其中最多的就是年齡不符和重複的會員資料，屆時也會連同舊會員一起審核。」

羽球協會昨公布會費仍維持2500元，外界質疑金額太高，恐讓想參與羽球的民眾卻步，高額會費目的何在，李侑龍強調，「針對會費金額理監事也進行討論，原本期望能調降，但考量部分舊會員已一次繳交4、5年的年費，若現在調降對原有的會員不公平。」

羽協前年因球后戴資穎奧運球鞋事件，成了眾矢之的，去年8月在國民體育法尚未通過前，執意提前改選理事長，也被體育署署長林德福點名，「動機不單純，要全民一起監督。」但最終由張國祚當選理事長，並強調配合國體法政策，張國祚表示，「未來將全力推動羽球職業化，希望在2020奧運年達成。」