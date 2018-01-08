大谷「二刀流」用法 天使赴日取經

大谷翔平（資料照，路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平是今年大聯盟最受注目的超級新人，他從加盟天使返日後就立刻「開練」，預定中旬進行術後首次站上投手丘的練投；天使高層也已組團到日本看大谷，盼能找出最佳「二刀流使用法」。

為了備戰首個大聯盟球季，23歲的大谷也沒有所謂的「休季」（offseason），他於去年12月10日在洛杉磯出席加盟記者會後，12日返回日本就直奔老東家火腿的二軍基地進行練習，展現強烈企圖心。

日棒球大老︰擇一就好

從去年季後至今，大谷的媒體討論度超高，包括CBS SPORTS、Fan Graphs網站都已預測他今年成績，除看好他拿下美職新人王，還能繳出11勝、11轟成績；日媒也是每天守在基地看他練習，還訪問棒壇大老王貞治、張本勳對他以「二刀流」挑戰大聯盟的看法，但兩人都認為大谷最好擇一，專注投球就好。

天使總經理艾普勒對這位未來王牌當然重視，已於上週率領4人團隊赴日，除和大谷及他的家人碰面，也拜會火腿球團人員，希望了解二刀流的使用細節。

預定月中上投手丘練投

大谷在去年10月初右腳踝動刀後，到12月中旬已進入4、50公尺遠的傳接球，並用投球機進行打擊練習，目前預定本月中旬站上投手丘練投，希望2月14日投、捕手報到前做好準備。