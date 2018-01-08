澳聯第3轟 張泰山300轟達陣

張泰山澳聯第3轟，在職業或半職業球季剛好湊滿300轟。（取自阿德雷德鯊魚臉書）

〔記者徐正揚／綜合報導〕張泰山昨天在澳洲棒球聯賽演出第2次「猛打賞」，還敲出本季第3轟，但阿德雷德鯊魚以3：5遭伯斯熱火逆轉，開年打4場吞3敗；蔣智賢砲轟陳鴻文並站上打點王，但雪梨藍襪也先盛後衰，以5：13敗給布里斯本俠盜，開年連輸4場。

鯊魚繼續派陳冠任、張泰山扛第3、4棒，張泰山1局下打成游擊滾地球出局，後3打席都是安打，赴澳後第2次單場3安，連續10場擊出安打，打擊率首次站上3成（3成01）；鯊魚打完2局雖以2：0領先，但第3至5局共丟5分被逆轉。

張泰山於8局下敲出陽春彈，是他在澳聯第3轟，連同中職一軍289轟、中職二軍5轟、日本獨立聯盟3轟，自1996年打職棒起，在職業或半職業球季剛好湊滿300轟。

蔣智賢砲轟陳鴻文

蔣智賢1局下就從陳鴻文手中敲出3分彈，累計8轟僅落後3位9轟打者，打點34分則衝上第1，此役5打數4安打，赴澳後第2次單場4安，連續11場有安打，打擊率3成93暫居澳聯第5；藍襪動用5任投手都壓不住，今年首勝仍未開張。

陳鴻文開賽面對6人次挨5安，才拿1出局數卻狂丟4分，之後總算回穩，投完4局沒再掉分，拜打線4局上鯨吞5分逃過敗投，累計6場出賽含3場先發、防禦率6.35；林智勝5打數1安打1打點，打擊率降至2成70。