台灣第一「馬」 烏來峽谷開跑

新北市烏來峽谷馬拉松賽昨開跑，許多跑者不懼風雨，穿著雨衣前來參賽。 （記者邱書昱翻攝）

〔記者邱書昱／新北報導〕賽道甫獲得國際馬拉松與路跑總會（AIMS）認證的新北市烏來峽谷馬拉松賽，是今年台灣第一個鳴槍起跑的國際認證賽事，3500多名選手昨天清晨頂著低溫、細雨開跑，全馬男子組由張蔭富奪冠，全馬女子組第一名是香港選手Janet Shum；新北市政府觀光旅遊局表示，參賽人數比預期多，採購登山用的太空毯在終點線替選手披上，以免跑完後出現失溫狀況。

昨天的比賽，全馬男子組第二名周立宸、第三名鄭順元；全馬女子組第二名黃詩雯、第三名江芷蓉。半馬男子組第一名黃俊豪、第二名高偉成、第三名是日本籍佐藤元基；半馬女子組第一名陳斯琦、第二名劉素雅、第三名為日本籍Ayumi Gawasawa。

本次活動以「出發的人能得到下一個夢想」作為標語，勉勵跑者在任何時刻都要勇敢出發，比賽中除了有美女跑者綁著時刻表氣球擔任配速列車，更有馬拉松首位認證賽事女子關門，下達關門命令。

烏來峽谷馬拉松的賽道量測和賽道品質，剛獲得國際馬拉松與路跑總會認證，路跑獎牌由國際設計大師蕭青陽操刀，以泰雅菱格紋及祖靈之眼的圖騰作為創作元素，結合原住民圖騰的跑衣、工作服成為焦點。

市府觀旅局表示，昨天氣溫低寒又有微風細雨，在起跑點準備熱咖啡，各補給站都備有熱食、熱飲，「烏峽馬」已成為國外旅遊網路平台TripZilla最新報導推薦，是全球跑者造訪台灣不可錯過的八大「Run-cation」（Run+Vacation）旅跑賽事，吸引海內外跑者踴躍報名。