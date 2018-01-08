喊完換洋將… 勝利就上門

呂奇旻（左）攻下全隊最高15分。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕近7戰僅贏1場的台啤，6日教練周俊三曾表態考慮更換洋將，昨面對富邦勇士，第4節靠呂奇旻的三分球，順利以77：73獲勝；同樣有意更換洋將的裕隆，則以83：68擊敗台銀，收下2連勝。

呂政儒（右）投進5顆三分球攻下17分，帶領裕隆擊敗台銀。 （記者黃志源攝）

台啤前2戰都與對手鏖戰到最後關頭才落敗，昨面對勇士，呂奇旻扮演關鍵殺手，攻下全隊最高15分，他說：「我們已經不需要鼓勵和檢討，而是需要一場勝利，這對我們來說真的很重要。」

洪志善飆8顆三分球白搭

上半場拿下12分、表現精彩的蔣淯安，則因腰部不適提早退場，李恩則在第2節開始陷入犯規麻煩，繳出11分、10籃板。

勇士洪志善飆進8顆三分球、攻下24分，球隊仍遭逆轉，對此，主帥許晉哲扛起責任，強調輸球是自己調度太過保守。

呂政儒帶傷上陣 轟5顆三分球

裕隆「浪花兄弟」呂政儒昨帶傷上陣，轟進5顆三分球砍下17分，搭配周士淵13分，率隊賞給龍頭台銀2連敗。

6日才表態有意更換洋將奈維爾，裕隆隨即收下2連勝，面對如此尷尬場面，教練魏永泰說：「雖然今天奈維爾有比較清楚在場上需要做什麼，但仍未達到教練團要求。」奈維爾繳出8分、7籃板。

台銀賈西亞一枝獨秀攻下全場最高33分，無奈球隊仍無法躲過連敗命運，對此，教練韋陳明說：「輸球並非世界末日，球隊氛圍沒受影響，仍鼓勵球員下一場就是全新開始。」