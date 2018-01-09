37歲建仔 不再執著合約

不管未來有沒球可打，王建民學會用隨緣心態去面對。（記者倪婉君攝）

坦言球團不願簽

有年紀球員

〔記者倪婉君／台南報導〕今年就要邁入38歲，王建民不再去設退休時程表，他認為，都已來到這個年紀，就抱著「有就打，沒有就沒有」的心態去面對。

從2000年赴美後，建仔今年已是第19個旅外年頭，早就是職棒後輩的學習典範。只是，現在的建仔已不像之前會說出「再給自己兩年挑戰大聯盟」，他學會用隨緣心態去面對可能隨時告終的生涯。

「現在也37了，有就打，沒有就沒有了。」建仔表示，未來可能會一年一年去決定，「可能等今年球季結束後，再來做之後的規劃。」

持續維持手感

隨緣看合約

對於去年一整季沒有合約，建仔也坦然面對，他表示，去年的身體確實無法回到像前年在皇家時那麼好，「現在球團也不願意簽一個年紀大，又是長中繼的投手，寧願從自己球團拉年輕投手上來。」

儘管如此，建仔返美後仍會繼續到佛州棒球學校練習，希望到時進入牛棚階段後，能再把球速拉上來，「去年就算沒有球隊，我也有在丟牛棚，一直維持身體狀況。」

盼返美後

把球速拉上來

建仔這次返台，也表明未來開設棒球學校的想法，但他說，要找出一個團隊沒有那麼容易。必須先找到在同一個系統學習的教練團，對建仔而言難度頗高，因此「王建民棒球學校」仍止於藍圖階段。