「餅教練」上工 不遺憾引退

林子崴是今年球季被蔗總看好重新奮起的投手。（記者倪婉君攝）

只考慮2週 就答應轉投教

林岳平昨天首次以二軍投手教練身分上工。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕從「大餅」變成「餅教練」，林岳平昨以二軍投手教練身分上工的第一天，已拿出「準備好了」的態度；前年接下林岳平17號的林子崴，也準備好今年再起，拚出不負球團期待的成績。

獅隊於去年11月30日宣布林岳平轉任二軍投手教練之前，他其實並沒有經過太長時間的考慮和掙扎，「我考慮了兩個星期，決定接受球團要我轉任教練的提議。」

在13年球員生涯留下129次救援成功的中職第一紀錄，林岳平對過去並不戀棧，他也知道不少人認為自己可以再投，但他說，「既然退了，就沒有遺憾。」

林岳平目前的當務之急，就是替球隊培養出更多好手，從秋訓以來，他就開始在逐一瞭解選手，要幫助他們找出自己的特色。林岳平也不會特別看好哪一位投手，「必須全面性地幫助球隊，把更多投手拉起來。」

林子崴2018重新奮起

在獅隊投手群中，林子崴就是決心奮起的代表人物，2015年以第一指名加盟後，受到高度期待，去年卻因手肘發炎，在7月底就提前報銷。「蔗總」黃甘霖昨不諱言，當時是很痛苦的決定，但為了子崴的未來，必須如此，「今年如果沒有傷痛，我相信他會表現很好。」