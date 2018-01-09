「連勝」好難！ SBL進入戰國時代

裕隆一哥呂政儒上週兩戰，場均貢獻19.5分。（資料照）

前言：第15季SBL超級籃球聯賽進行逾1個月的例行賽廝殺，本週五7隊將齊聚彰化縣立體育館展開拚鬥，過往每季會出現「一枝獨秀」、「雙強竄起」、「三強鼎立」等狀況，本季各隊實力伯仲之間，聯盟儼然進入「戰國時代」，第一的台銀僅領先敬陪末座的台啤3.5場勝差，若稍有不慎，龍頭寶座隨時有可能換人坐。（記者林岳甫）

台銀老將陳順詳在新球季繼續扮演領頭羊的角色。（資料照）

第一和最後一名

只差3.5場勝差

〔記者林岳甫／專題報導〕第15季SBL進入戰國時代，上季唯一無緣季後賽的台銀意外崛起，以8勝5敗暫居龍頭寶座，而傳統強權裕隆、璞園、富邦勇士和衛冕軍達欣在後虎視眈眈，連倒數兩名的金酒、台啤都有機會追上，至今仍無法看出誰穩拿例行賽冠軍。

台銀上季僅7勝，在7取6的季後賽名單中遭剔除。他們本季13場就進帳8勝，關鍵在於洋將賈西亞球風無私並融入團隊，搭配老將陳順詳、張博勝、龍弘元帶領中生代好手李維哲、余純安、郭少傑與陳侑昫等人，眾志成城拉出本季最長、隊史最佳的6連勝，在球季中段還居聯盟首位，也是隊史首見。

台銀仍不可大意，即使上週寫隊史連勝新猷，卻也連兩戰不敵璞園、裕隆，證明欲完成4強目標並不簡單。

除了台銀驚奇6連勝外，因各隊洋將、本土實力都在伯仲間，想締造連勝絕非易事，目前僅璞園有3連勝經驗，至於裕隆、勇士、達欣、金酒和台啤最長都為2連勝。

台啤擁有蔣淯安、李愷諺、黃聰翰、于煥亞、成力煥與周伯勳等國手，卻是現今爐主，欲振乏力原因在於無法延續贏球方程式，至今吞1次3連敗，及3次2連敗更是7隊最多。

少了懸殊對戰組合

拚得更精采

此外，另支長年後段班的金酒，對璞園曾吞下跨季23連敗、對達欣也曾跨季9連敗，但本季已非昔日吳下阿蒙，對璞園、達欣兩隊取得4勝0敗。

台銀、金酒的蛻變，讓SBL進入戰國時代，比賽更少了絕對性壓倒的對戰組合或懸殊的比數差距，也提升可看性。