「洋將說明書」是突圍關鍵

台銀賈西亞（右）夠拚又不貪功，是台銀能打出亮眼成績的主要功臣。（資料照）

〔記者林岳甫／專題報導〕各隊本土戰力接近時，倘若能掌握洋將的「使用說明書」，就可產生良好化學效應，提升競爭力。台銀賈西亞、金酒拉莫斯就是最佳案例，達欣布拉、璞園Q.戴維斯及富邦勇士塞勒表現中規中矩，至於台啤洋將李恩至今尚未融入球隊，成為綠衫軍戰績墊底的原因之一。

台銀戰績躍進 賈西亞功不可末

台銀打出佳績的頭號功臣鐵定是208公分的賈西亞，他被主帥韋陳明盛讚聰明、不貪功，能有效幫助隊友在場上的表現升級。

拉莫斯場均24.5分、15.8籃板，高居得分、籃板雙冠王，金酒戰績6勝7敗雖排第6，仍比上季同期的2勝11敗優異不少，加上他們本季本土球員組成年輕，還得依靠老經驗的拉莫斯。

李恩場均15.2分、12.8籃板，帳面數據看似不差，卻因缺少進攻主宰力，有可能再次失業。球評劉孟竹直言，台啤還在找李恩的使用說明書，現階段他的表現，確實無法提升台啤的競爭力。

裕隆因前任洋將奧斯丁返美治療傷勢，雖找奈維爾救火，但他的球風卻與裕隆格格不入，本週恐被第13季總冠軍賽MVP歐布萊恩取代。劉孟竹認為，奈維爾擅長面框攻擊與外線投射，但裕隆已擁有一大票本土射手，才會讓他數據大打折扣，更無法幫助球隊。

好在裕隆一哥呂政儒上週兩戰，場均貢獻19.5分，火力僅遜於拉莫斯、塞勒與賈西亞，助隊以7勝6敗排在聯盟第2，不因洋將表現影響戰績。