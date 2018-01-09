中職》中信留人 張志豪月薪上看45萬

張志豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕張志豪今年季後將取得自由球員資格，中信兄弟可望開出複數年合約留人，月薪上看45萬元。

張志豪於2010年展開新人球季，在中職已是生涯第8年，2014年季後有機會拿到複數年合約，自認還有再拚的空間只簽1年，去年季前加薪12.5%，月薪來到36萬元。

張志豪近3年因為受傷，單季最多出賽91場，不如前5年都超過100場，去年因傷出賽80場，仍敲出生涯單季新高24轟，72分打點，3成打擊率，成績出色，球團也肯定他的拚戰精神，可望提出複數年合約，今年月薪將突破40萬元，有機會挑戰45萬元。

月薪料翻倍 吳哲源11萬有望

新秀吳哲源上季在一軍出賽29場都是後援，交出3勝1敗7救援成功、防禦率3.00，在球團肯定年輕球員的大方向下，今年月薪可望從5.5萬元至少翻倍到11萬元。

中華職棒2018年球季將於3月24日（週六）開打，按例由去年總冠軍Lamigo桃猿選擇對手，最可能的選項是去年總冠軍賽對手中信兄弟，開幕週可望由兩隊在桃園打2連戰。

猿隊去年贏得總冠軍，今年是4年內第3次打球季開幕戰，中信過去4年雖然寫下「四連亞」，卻連續4年打球季開幕戰，前2次在開幕戰對猿都勝，去年在「金融大戰」敗給富邦。