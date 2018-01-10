獅投「卡位」戰 土投先發9搶2

陳韻文新賽季將續扛守護神重任。 （記者倪婉君攝）

陳韻文續扛終結者

統一獅二軍體能教練凃壯勳為對抗濕冷天氣，以蒙面造型現身。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕儘管尚未正式開訓，統一獅本季投手初步定位已出爐，22歲的陳韻文可望續扛終結者，他自許「至少要比去年更好」，去年拿下11次救援成功，希望今年能幫球隊守住更多勝利。

全台氣溫驟降，就連前天暖陽籠罩的台南，昨都冷得讓球員、教練受不了，二軍體能教練凃壯勳還以「蒙面俠」造型亮相；儘管天冷又下雨，獅隊年輕投手群仍進行跑步、傳接球調整，之後則到室內重訓。

3洋投先發為主

剩餘名額公平競爭

在年輕投手集訓後，獅隊今天輪到年輕野手報到，提前為14日開訓準備。「蔗總」黃甘霖也和投手教練鄭博壬初步討論投手定位，「這兩天就會陸續告知球員開季定位，但仍要看春訓狀況做最後調整。」蔗總希望3名洋投都以先發為主，再搭配潘威倫、陽建福、王玉譜等老將新秀「公平競爭」先發名額。

陳韻文盼「拴緊螺絲」期待加薪

在後援勝利方程式部分，目前在日本自主訓練的邱浩鈞，下週將滿32歲的王鏡銘，以及陳韻文，都仍是後援主力。去年以破個人單季最高55場出賽，且以11次救援成功名列聯盟第2的陳韻文，可望續任球隊最後一道防線，他認為可以比照去年的步驟，再去做一些修正，但至少要比去年更好，不能允許退步。

桃猿終結者陳禹勳拿下破紀錄的37次救援成功，陳韻文也抱著學習心態看齊，他認為，「禹勳賢拜的頭腦很好，不管是壘上有沒有人，都知道要如何面對。」陳韻文則檢討自己出現「螺絲鎖不緊」的症頭，「8局壘上有人狀況登板，我通常能幫別人守住不失分；但到了9局續投，就會失掉自己的分數。」

陳韻文去年月薪13.5萬元，對於今年加薪也很有期待，但他還年輕，不會想要急於爭取複數年合約，「除非球團開出很好的條件，不然我還是傾向一年一年拚。」