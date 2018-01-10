3季未嚐一軍勝投 羅錦龍健康出擊

擺脫肩傷問題，羅錦龍（右）本季終於能健康出賽。 （記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕上一次在一軍奪勝已是4年前的7月17日，32歲的羅錦龍因右肩動刀，換來3個球季只在一軍出賽1場，今年他的感受特別不同，「終於可以健康面對春訓。」

前天獅隊年輕投手先報到，羅錦龍原本不在名單中，他卻跟教練團表示自己也要到，「我的心態還很年輕。」他笑說，「其實家就住附近，所以乾脆就到球場一起練了。」

羅錦龍在2013年加盟獅隊時就投出10勝，隔年減至6勝後，2015年5月動刀解決右肩肩盂唇與棘上肌撕裂傷。只是如今右肩留下一道長長的刀疤，也讓羅錦龍一直等到去年9月15日，才重返一軍投手丘，對富邦投3局失4分。

「去年那一場的表現，當然不滿意啊。」羅錦龍認為，儘管去年下半季在二軍已有密集出賽，但和一軍的強度仍大不相同，「3年多沒在一軍投球，很不一樣的感覺。」

在獅隊的前4年，羅錦龍簽了兩份各兩年的複數年合約，月薪都至少20萬，前年則達到26萬高點。去年遭到減薪後，羅錦龍也坦然面對，畢竟成績就是沒投出來，「今年終於可以健康面對春訓，也可以想像一軍的那種張力去備戰。」

羅錦龍認為，不管是定位先發或長中繼，因角色類似，他都比較好調整，「在國外擔任過中繼，timing也容易抓，因為比較不可能要我突然上場，可以有時間充分熱身，避免再次受傷。」