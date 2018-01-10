釀酒人簽牛棚左投 王維中「危險了」

王維中新賽季面臨遭移出40人名單危機。（資料照）

王可能被移出40人名單

王維中新賽季面臨遭移出40人名單危機。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕王維中開季是否還在40人名單，目前出現變數，釀酒人日前以1年250萬美元（約新台幣7432萬元）保證約簽下牛棚左投羅根，由於40人名單已滿編，角色重疊的王維中可能被移出40人名單。

現年33歲的羅根，有12年大聯盟資歷，2010-13年出賽256場、防禦率3.38，是洋基倚重的牛棚左投；去年年薪550萬美元，僅投21局、防禦率4.71，7月就因拉傷提前報銷，印地安人季後拒絕行使今年700萬美元的球隊選擇權，讓他成為自由球員。

消息來源透露，羅根已通過釀酒人的體檢，近日內就會正式簽約，今年年薪為187.5萬美元，外加明年412.5萬美元的球隊選擇權，另有激勵獎金320萬美元，由於釀酒人40人名單已滿編，球團勢必要為他騰出空間。

運動網站《FANSIDED》、《Reviewing The Brew》一致認為，王維中因角色與羅根重疊，可能被移出40人名單，被點名的還有韋柏、羅培茲、德瑞克、永格曼；一旦王維中被指定讓渡，後續發展不外乎遭釋出、被交易轉隊、回母隊但下放小聯盟這3種。

《FANSIDED》指出，王維中是釀酒人「災難性的實驗」，2014年藉由規則五選秀入隊後表現不佳，去年以「一人左投」重回大聯盟仍沒起色，出賽8場只抓到4個出局數，防禦率高達13.50，已不在球隊的牛棚規劃內，也失去總教練康索的信任。