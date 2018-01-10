兄弟2棄將當悍將? 15日開獎

蔣智賢若加盟富邦悍將，將影響球隊內野布局。（資料照）

清花已簽? 經紀公司未證實

陳鴻文所屬的俠盜隊目前戰績暫居澳聯榜首，球隊有機會拚進季後賽。 （資料照）

林煜清目前仍維持自主訓練。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將據傳將一口氣網羅蔣智賢、陳鴻文、張正偉和林煜清4位中信兄弟棄將，補強球隊戰力，據傳張正偉和林煜清兩位沒打澳洲職棒的選手，已和富邦悍將簽約，經紀公司和球隊未證實，富邦15日春訓開始時，兩人很可能就會現身。

張正偉積極尋求重返職棒。（資料照）

中信兄弟歷經茶壺風暴，去年底以「戰力重整」為由，釋出7位陣中球員，其中當打之年的蔣智賢、去年拿下最佳10人外野手的張正偉都赫然在列，日前即傳出富邦悍將有意網羅其中4人。

休賽季期間，張正偉和林煜清自主訓練尋求機會，蔣智賢和陳鴻文則赴澳聯打球，蔣智賢效力雪梨藍襪隊、陳鴻文則加盟布里斯本俠盜隊，蔣智賢出賽27場，暫以42支安打、34打點登上澳聯安打王和打點王、8轟並列聯盟第2名，陳鴻文則是出賽6場，其中3場先發，防禦率6.35。富邦悍將日前派出球探沈鈺傑赴澳洲觀察洋將，不排除也就近觀察兩位台將。

蔣刀動向

待澳聯收工明朗

蔣智賢、陳鴻文和張正偉隸屬寶悍運動行銷，林煜清所屬經紀公司則是展逸，兩家經紀公司都否認和富邦簽約。

寶悍經紀人陳德倫說：「所屬球員都積極備戰尋求重返職棒，有球隊詢問，但目前沒有和任何球隊簽約，經紀公司盡力幫助球員找機會。」林煜清所屬的展逸經紀公司代表張家銘也否認簽約，僅說經紀公司力求幫助球員重返賽場，目前正在努力，但細節不便多談。

澳聯例行賽最後一場是1月27日，陳鴻文所屬的俠盜隊目前暫居榜首、藍襪隊暫居第5名，季後賽則取前3名，2月11日澳聯賽季結束，若陳鴻文簽約並報到，最快也得等到澳聯賽程結束。

蔣智賢在澳聯出賽皆以三壘手為主，去年則是多以二壘手身分出賽、也守過一壘，若向富邦悍將報到，新球季定位也將是焦點。