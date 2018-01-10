朱育賢準「複」翁 均月薪翻上30萬

國內天團「五月天」跨年前後在桃園球場舉行演唱會。 （資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年Lamigo桃猿隊同時拿到上、下半季冠軍及總冠軍，季外多位主力都要調整薪資，預計整體薪資將呈現上揚。另外，桃猿隊今年要接連赴石垣島、北海道和日職羅德、日本火腿交手，名單可望在春訓開訓前後出現。

年輕砲手朱育賢可望獲得猿隊打者最多加薪。（資料照）

陳禹勳挑戰50萬月薪

猿隊領隊劉玠廷表示，多數主力球員都會加薪，打破單季救援紀錄的守護神陳禹勳挑戰50萬月薪，去年月薪15萬的朱育賢，可望首嘗複數年合約簽3年，平均月薪有機會攻上30萬。朱育賢去年繳出27支全壘打、83分打點全隊第2的成績，打擊率0.308。

猿隊大年初一就將赴石垣島和羅德交流賽，2月28日、3月1日則赴北海道和日本火腿隊交流，石垣島交流戰名單預計開季前後公布。劉玠廷說，今年赴石垣島名單人數和過往差距不大，都是25人名單，「球隊希望同時達到訓練目的和爭取好成績，人員會再安排，也要看開訓之後選手狀況而定」。

除了敘薪，猿隊主場桃園球場也將小幅整修，由於跨年前後場地借給「五月天」舉辦演唱會，球場草皮將整個翻新。劉玠廷說，目前球場舞台正在撤場，球隊也派人整修球場，除了草皮會刨掉重鋪，服務球迷的用餐區也預計擴大、增設烤肉區，「3月底開幕戰開打，我們目標在3月初就完成球場整修」。