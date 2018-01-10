國泰搶頭彩 電信生面雙美太搶鏡

國泰陳鈺君（中）與電信王俐云（右）爭搶籃板球。 （記者廖振輝攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕第13季WSBL女子籃球聯賽昨於板橋體育館點燃戰火，上季冠軍戰組合國泰和中華電信再度碰頭，上半場僅取得5分領先的衛冕軍國泰，易籃之後熱機完成，拉出49：35的攻勢揚長而去，前鋒陳鈺君攻下全隊最高19分，率隊86：67大勝。

黃郁婷（記者廖振輝攝）

國泰上半場外線熄火，團隊三分球5投0中，下半場則進化成8投5中，加上防守施壓，逐漸擴大領先，總教練鄭慧芸強調：「每場目標就是將對手得分壓低在60分以下，下半場能找回攻守節奏，並減少非受迫性失誤，成為獲勝的關鍵。」

俞灩瀛（記者廖振輝攝）

台元成勁敵 衛冕軍不怕

台元本季大進補，其中還吸收前國泰球員劉君儀和陳萓峰，成為國泰連霸之路上的最大勁敵，對此鄭慧芸輕鬆以對：「每年連霸都很有壓力，但不會因為對手變強，而亂了自己的步調，我們還是以團隊防守做起。」

電信本季多了兩名「美女」生力軍，控衛黃郁婷和台美混血俞灩瀛，黃郁婷職業初登板緊張到失眠，她透露：「加入更高層級的比賽，很怕自己犯錯失誤。」在休季期間勤練外線，每天都至少投進250顆三分球才休息，黃郁婷說：「隊上學姊外線都很準，一下就達標，我都要多苦練一個小時才能收工。」

混血俞灩瀛 具NCAA資歷

曾打過NCAA的「小魚」俞灩瀛返台加盟電信，但因為右腳阿基里斯腱動刀，仍在找回球感，昨小試身手上陣3分鐘，只留下1籃板就退場，俞灩瀛表示：「台美球風很不一樣，台灣的節奏很快，外線很準，但對我而言最重要的是儘快提升我的中文，才能更融入球隊的戰術體系。」