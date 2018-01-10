柯瑞歸隊添火 勇士笑納5連勝

柯瑞歸隊後，勇士進攻火力再進化，目前33勝8敗在聯盟獨占鰲頭。（美聯社）

轟進32分擊敗金塊

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞昨上半場一度因左膝不適，進入休息室治療，經過短暫休息後，反而讓他在第3節重拾三分神射功力，單節進帳13分，全場轟進32分，率勇士以124：114擊敗4人得分逾20分的金塊，取得5連勝。

柯瑞此役17投9中，包括三分球10投5中，其中3顆三分彈出現在第3節，最終繳出32分、9助攻的亮眼成績單，即便發生6次失誤仍瑕不掩瑜，主帥柯爾不認為柯瑞打得很出色，他強調柯瑞只是做到該做的事情，在重要時刻主宰戰局，並投進關鍵球，幫球隊保有領先優勢。

團隊三分球命中率大增

事實上，柯瑞對勇士十分重要，從球隊去年12月24日在主場對金塊之戰便可略知一二，當時柯瑞因右腳踝傷勢缺陣，也讓灣區大軍失去三分火力，團隊三分線出手27次僅中3球，寫下本季新低81分。

如今，柯瑞傷癒歸隊，即延續近日火燙手感率隊打敗金塊，報了一箭之仇，同時他還在隊內吹起「柯瑞炫風」，在他歸隊的5戰中，勇士每場三分球出手數皆逾30次，場均命中率42.7%，比他缺陣11場的33.5%提升許多，證明勇士擁有柯瑞後，進攻火力再進化，並以33勝8敗繼續在聯盟獨領風騷。

金塊4人得逾20分沒用

金塊後場雙人組穆雷21分、G.哈里斯22分，替補上陣的前鋒萊爾斯挹注21分，一哥中鋒約基奇繳出22分、12籃板與11助攻，完成本季個人首張「大三元」成績單，4人好表現，無奈仍難以撼動勇士衛冕軍。