WSBL》劉希曄生涯千分 要拚2后座

台元劉希曄（右）繳出15分，達成生涯千分里程碑。（記者林正堃攝）

父母到場加油，劉希曄順利達成生涯千分紀錄。（劉希曄提供）

隊友在劉希曄的水瓶上寫了背號及1000分。（記者粘藐云攝）

助台元奪冠 拿下得分后

〔記者粘藐云／新北報導〕台元本季戰力大幅提升，補進老將劉君儀、陳萓峰及年輕小將彭曉彤，被看好衝擊國泰后冠，昨2隊本季首度碰頭，台元雖以65：76落敗，但前鋒劉希曄昨拿下15分，完成生涯千分里程碑。

劉希曄賽前生涯累積986分，距離千分近在咫尺，她表示，先前並未注意過自己的得分，直到前天場邊DJ提醒她，才知道有這件事情。昨晚不只父母到場，隊友也刻意為她製造機會，甚至在水瓶上寫下1000分為她加持，她笑說：「還是平常心面對啦！」

劉希曄第6季加入WSBL，今年邁入第8個球季，身上的球衣也從電信換成台元。她很感謝在台元的4個球季能獲得發揮舞台，千分對她而言是生涯重要的里程碑，期許今年幫助台元奪冠，自己也能拿下得分后。

此役是台元老將劉君儀、陳萓峰轉隊後首度碰上前東家，替補繳出4分、4籃板的劉君儀表示，心情沒太大起伏，今年回鍋台元是帶著回饋的心態，希望幫助年輕球員在場上更有自信。

陳萓峰拿下7分、5助攻，吳盈潔繳出全隊最高18分。

全場9顆三分球 國泰勝

國泰全場投進9顆三分球，黃英利砍下最高19分，林育庭三分球3投全中，進帳15分。

台元陳萓峰。（記者林正堃攝）