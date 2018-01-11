日立慈善盃》李旻拚連霸 妮妮挺自家人

日立慈善盃女子菁英賽明開打，各國女將與冠軍盃合影。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕2018年日立慈善盃女子菁英賽，週五起將在桃園東方球場開賽，衛冕者李旻期待再次封后，但過程不要太曲折。二度返台參賽的曾雅妮則希望把冠軍盃留在台灣。

這項總獎金1000萬元的賽事，自2009年起已連續舉辦10屆，是全球今年第1場國際性女子職業賽。

主辦單位日立製作所台灣代表陳世鴻，感謝歷代台灣選手在國際高壇的努力，帶給台灣球迷榮耀與歡樂，包括生涯累計69勝、榮登日本高爾夫名人堂的涂阿玉，連續109週世界球后的曾雅妮，和去年在日本LPGA贏得4勝的盧曉晴，都是台灣之光。

去年李旻打了3次延長加賽，戰至天色昏暗才比短切球勝出贏得冠軍。她表示，希望今年打出一場滿意的比賽，不要有太多包袱。去年底打完中國信託公開賽後，李旻染上流感病了1週，從耶誕到跨年幾乎足不出戶，感覺也不像前幾個球季結束後那麼放鬆。

曾雅妮上週六才返台，這次除了桿弟傑森陪同外，連教練梅森也專程來看她實戰。妮妮表示，今年回台比往年更有信心，原本對東方球場有幾個洞還覺得沒把握，昨與教練下場練了18洞之後，梅森直說看不出曾雅妮擔心的地方在哪裡，讓她更多了幾分自信。

曾雅妮表示，今年要在心態上更用力督促自己，無論打得如何，一定要相信自己，突破心理障礙。