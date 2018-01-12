杜蘭特生涯2萬分 L.威廉斯送上敗仗

勇士杜蘭特（上）達成生涯2萬分里程碑，是聯盟史上第2年輕，僅次詹姆斯。（歐新社）

達成2萬分紀錄後，杜蘭特（左二）向全場觀眾致意。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕因小腿傷勢缺席3戰的勇士隊球星杜蘭特昨天歸隊，全場挹注40分，成功達陣生涯2萬分里程碑（目前20015分），但作客的快艇來攪局，L.威廉斯狂飆生涯新高50分，勇士終場以106：125吞下敗仗，三年多來首度不敵快艇。

快艇終止對勇士12連敗

杜蘭特此役前距離2萬分剩25分差距，昨天第2節剩1分41秒時，他換手運球，中距離跳投命中，正式加入2萬分俱樂部，成為聯盟得分榜史上第44人、勇士隊史第一人，球迷起身為他喝彩，杜蘭特禮貌性點頭，仍專心在比賽當中。

L.威廉斯飆生涯新高50分

L.威廉斯下半場發威，第三節挹注27分，全場投進8個三分彈，10罰俱中，轟下50分，助快艇終結近三年多對勇士的12連敗，L.威廉斯說：「50分當然是很棒的成就，但最重要的是球隊贏球。」

30歲前達成 KD僅次大帝

杜蘭特此役擠下退役球星布萊恩，成為聯盟第二年輕加入2萬分俱樂部的球員，過去共有5人在30歲前達成，杜蘭特雖然無法用勝利慶祝紀錄夜，但能與名將齊名，他說：「從來沒想過，他們都是赫赫有名的巨星。」最年輕的2萬分俱樂部成員，正是「大帝」詹姆斯。

勇士隊「浪花兄弟」K.湯普森、柯瑞此役缺陣，柯瑞本季一度因傷缺陣11場，日前才復出，昨天卻因賽前練投時不慎又扭傷右腳踝，總教練柯爾表示，柯瑞不會太嚴重，目前沒有排定MRI或是X光檢查。

至於K.湯普森則是例行性輪休，球隊體能訓練師建議要給至今全勤的K.湯普森休息喘息。

L.威廉斯（右）飆生涯新高50分，助快艇終止對勇士12連敗。（今日美國）