SBL今鬧彰化 議長參戰籃協

SBL今起連兩週移師彰化，富邦林書緯（右）將返鄉出賽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕SBL超級籃球聯賽本週起將連兩週移師彰化體育館開打，也是自第12季起，連續4季都有彰化賽程，且過去後段班球隊台銀、金酒本季蛻變，SBL各隊戰績接近情況下，可望為彰化場票房締造新猷。

林書緯回鄉 重返先發？

SBL各隊有許多彰化子弟，包含璞園林金榜、陳世杰、陳冠全，還有富邦後衛林書緯父親林繼明也是彰化人。

林書緯本季繳出場均8.4分、2.8籃板，相較於前2季，數據略微下滑，近兩場比賽也在教練許晉哲調度下，從替補出發。

許晉哲先前表示，球隊的調度以勝利為優先，不排除每5場比賽調整一次先發陣容，上週選擇將林書緯及張伯維放到替補，改由洪志善、蔡文誠先發，希望可改善球隊溝通，林書緯本週回到彰化後，期待在鄉親支持下，再度繳出亮眼成績。

裕隆找來歐布萊恩（見圖）取代奈維爾，本週恐來不及登場。（資料照，記者林正堃攝）

歐布萊恩 本週來不及救援

裕隆在洋將奧斯汀受傷後，找來奈維爾救火，不過他的表現未能達到教練團要求，上週六球團宣布，已經找了第13季總冠軍賽MVP歐布萊恩替補，不過籃協表示尚未收到裕隆更換洋將的書面申請，因此本週可能仍由奈維爾上陣或以全本土應戰。

此外，近年來多次擔任台灣隊領隊的彰化縣議長謝典霖，昨宣布投入籃協理事長選舉，也為本週SBL彰化賽事帶來話題，他表示參選的首要目標除了推動男籃職業化，也將積極發展女籃，提升國內籃球整體實力。

彰化縣議長謝典霖宣布參選籃協理事長。（資料照，記者張聰秋攝）