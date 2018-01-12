日立慈善盃／李旻「微整形」 專注拚衛冕

李旻治療睫毛倒插動了小手術。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕2018日立慈善盃女子菁英賽今天在桃園東方球場開賽，李旻將踏上衛冕之路，對她來說，平常心面對比賽是當務之急。

林子麒（右2）與職棒好手高志綱（右起）、胡金龍、黃泰龍聯手，贏得日立慈善盃配對賽冠軍。（記者趙新天攝）

去年這場比賽她在延長加賽之後拿到冠軍，但接下來赴美的整個球季打得並不滿意，美國LPGA球季結束時，她最後排名掉出125名之外，也讓她今年LPGA賽季一開始會走得比較辛苦。李旻表示，新球季前幾場比賽必須參加週一資格賽，看看能否取得參賽機會。如果打完幾場在第1次重新排序的時候可以賺到足夠的獎金，就能比較明確知道自己接下來的安排。

李旻前陣子動小手術割了雙眼皮，不少人稱讚她眼睛變大了，人變漂亮了。但李旻笑說：「真的是為了治療睫毛倒插啦，睫毛不處理好，眼睛一直不舒服，我哥哥幾年前也動過同樣的手術，效果不錯，所以去年底決定也要處理一下。」

對於日立慈善盃，李旻當然想要衛冕冠軍，但她更重視比賽的過程和內容。她表示，這次場地設定比起12月中信女子公開賽時，距離短一點，果嶺的狀況比上個月更好，她對場地很熟悉，但是會保持平常心面對。

同樣被看好競逐冠軍的徐薇淩，正是20天前在東方球場贏得中信女子公開賽勝利的冠軍得主。再次回到幸運地，3週之前的記憶又慢慢浮現在眼前。徐薇淩說：「其實我一路都沒想過我會贏得冠軍，所以就算在第13洞吞下雙柏忌心裡也沒多想。」

昨天她參加日立慈善盃的配對賽，一開始打得並不順，打了5洞進帳有限。不過，接下來徐薇淩漸入佳境，跟同組的來賓合作，連連打下博蒂，手感慢慢找回來，今天比賽開打，冠軍之爭正式開始。