日立慈善盃》17歲張雅淳 1桿領先妮妮

17歲業餘小將張雅淳打出66桿暫居領先，笑得開心。（記者趙新天攝）

曾雅妮暫居第2。（記者趙新天攝）

職業生涯首役，張靖翎首回合並列第3。（記者趙新天攝）

張雅淳 首回合7鳥1柏忌

〔記者趙新天／桃園報導〕出身淡水球場的17歲業餘小將張雅淳，昨在2018日立慈善盃女子菁英賽第1回合打出66桿，以1桿之差領先曾雅妮。

遇上入冬後首波寒流，東方球場清晨氣溫很低，排在第1組開球的張雅淳，早上6點到球場，室外溫度計上顯示只有5度。她第1洞兩桿就攻上果嶺，15呎老鷹推桿差點進洞，有了好的開始。後9洞則在兩個短洞進帳，兩次都差點一桿進洞。

目前在美國佛羅里達州IMG學院唸高中的張雅淳，今年9月就要進入亞歷桑那大學校隊。她表示，最近學校功課多，考試也多，唸書的時間較多，反而讓她練球時更加認真。張雅淳在校成績出色，平均成績GPA達4.0，SAT考了1000分，讓她取得大學入學資格。

張雅淳打下7個博蒂，只在第7洞果嶺3推桿，吞下唯一柏忌。她表示，雖然第1回合領先，但不會給自己太大壓力。第2回合就保持平常心，內容簡單就好。

曾雅妮昨抓到1個老鷹、4個博蒂和1個柏忌，最精彩的是在第15洞，278碼下坡的4桿洞，開球直接攻上果嶺，球停在距離洞口20呎，順利打下老鷹。

妮妮笑說：「那洞我把球梯架很高，很用力開球，是這回合我最用力的一桿。」

職業首戰 張靖翎暫居第3

去年12月初考取職業資格的張靖翎，以69桿和泰國蘇帕瑪絲並列第3，職業生涯有了好的開始。

6名選手以70桿並列第5，包括台灣選手黃郁寧在內。蔡佩穎、徐薇淩和張瑄屏等6人，則以71桿並列11名。