SBL》三分球定輸贏 周士淵當英雄

裕隆周士淵（左一）三分球6投4中，攻下個人本季新高20分。（籃協提供）

裕隆奈維爾（左）和勇士塞勒（中）卡位搶籃板。（籃協提供）

20分本季新高 飆進關鍵球

〔記者廖聿偉／彰化報導〕SBL本週移師彰化縣立體育館，首戰由裕隆和富邦勇士對決揭開序幕，裕隆射手周士淵無懼攝氏8度低溫，手感火燙，三分球6投4中，攻下個人本季新高20分，搭配「助攻王」林韋翰貢獻8分、9助攻，聯手率隊86：76獲勝，裕隆目前戰績8勝6敗，僅落後首位台銀半場勝差。

本季雙方前兩次交手各拿1勝，昨前三節形成拉鋸戰，未料末節風雲變色，周士淵發飆砍進2顆關鍵三分彈，助隊拉出12：4攻勢，將領先擴大至10分，奠定勝基。

裕隆頭號攻擊手呂政儒提早陷入犯規麻煩，第四節僅上陣2分鐘，所幸周士淵挺身而出，單節進帳8分，成為致勝功臣。周士淵表示，「今年狀況其實沒有往年好，體能有些下降，仍持續重量訓練，得分飆新高只是今天投籃比較順。」

勇士三分球 換場後命中率0

賽前兩隊僅差半場勝差，裕隆特別設計戰術，嚴防勇士外線，魏永泰說，「上半場仍被洪志善投進3顆三分球，導致戰局緊繃，下半場改正缺失，加上射手群發威，才順利取勝。」勇士上半場三分球命中率高達57%，下半場卻一球未進。

裕隆洋將奈維爾僅攻下10分，但抓下17籃板，歐布萊恩抵台後，裕隆逆勢拿下3連勝。魏永泰說，「兩人良性競爭，沒有一定會用誰，目前球隊處於連勝，就會繼續讓奈維爾上場，他也很認分，防守做足苦功。」