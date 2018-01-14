勇士少一味 杜蘭特救援成功

柯瑞因傷缺陣，勇士三分球火力大減。（美聯社）

勇士杜蘭特（右）攻下26分，賽後與亞德托昆波擁抱。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞昨持續因傷缺陣，勇士缺少三分攻擊武器，在最擅長打出一波流的第三節，還反被對手公鹿超前，好在末節穩住陣腳，加上杜蘭特關鍵時刻連拿5分，以108：94取勝，免於本季首度2連敗。

柯瑞日前傷癒歸隊5戰，勇士場均能投進14顆三分球，但他近兩戰因練球時腳踝受傷高掛免戰牌。

勇士缺少聯盟第一神射手後，昨全場僅5顆三分球，最近兩戰共13顆，三分能力退化成一般隊伍，更無法靠著犀利長程砲火攻城掠地。

缺柯瑞 三分火力退化

少了三分火力的勇士，所幸投籃命中率仍高達55％，且他們第四節進帳28分，並靠著嚴密的防守僅讓公鹿拿12分，成為保住勝果的關鍵。總教練柯爾認為，球隊第三節防守太鬆懈，末節提升防守強度，才找回進攻侵略性。

杜蘭特此役20投12中，攻下26分；D.格林21分、10籃板與7助攻，勇士10人上場都有得分進帳。

K.湯普森三分線僅出手兩次全落空，全場僅拿12分，連續95場投進三分球的紀錄中斷，第四節還被公鹿球迷挑釁，對著他狂噴髒話，這名失控的球迷也當場被請出場。對於三分球紀錄中斷，湯普森只說：「誰在乎這個呢？」

勇士今早8點半在客場「背靠背」挑戰暴龍，屆時柯瑞將重新評估傷勢，再決定是否能重返戰場。