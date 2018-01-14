NBA補給站》汀維迪頂上豪小子

籃網小將汀維迪繳出20分、10助攻、9籃板「準大三元」，助隊終止3連敗。（法新社）

汀維迪頂上豪小子

在林書豪、羅素相繼受傷後，籃網小將汀維迪扛起主控位置，昨迎戰聯盟爐主老鷹，在比賽倒數11秒時，以關鍵跳投及罰球助隊以110：105終止3連敗。

汀維迪全場繳出20分、10助攻、9籃板的準大三元成績，他開心表示，球隊能在慘敗後取勝，是相當重要的時刻。

波辛傑斯（前）手感不佳，尼克吞下2連敗。（美聯社）

波神不神尼克連敗

尼克昨作客明尼蘇達，一哥波辛傑斯手感持續低迷，終場尼克以108：118不敵灰狼，吞下2連敗。

波辛傑斯19投僅6中，拿下17分、10籃板，近6場僅1場命中率突破4成，他無奈表示，「球隊確實得振作，但我相信不會比現在更糟了，我們會試著走出來。」

巫師「雙槍」畢爾（右）、沃爾（左）皆轟進30分，沃爾更達成生涯一萬分大關。（法新社）

巫師沃爾萬分達陣

巫師「雙槍」畢爾、沃爾同場飆分，兩人皆轟進30分，率隊以125：119賞給魔術7連敗，沃爾也達成生涯1萬分里程碑，雙喜臨門。

賽前沃爾生涯累積得分達9995分，第1節他就拿下6分，順利達陣，全場繳出30分、9助攻，並以27歲的年紀成為巫師隊史最年輕拿下1萬分的球員。（記者粘藐云）