中職談薪龜速 「不定期存續合約」該修了

林智平去年談約進度慢，直到中職開幕戰當日才拍板公布。（資料照）

中職4隊今起陸續開訓，春訓都要起跑了，至今卻僅桃猿公布部分球員調薪結果，加上自由球員市場急凍，4隊陽春規模邁入第10年，缺少話題刺激，寒冬中職難被炒熱。

過去各隊在年底或開訓前，就會公布球員新球季月薪，這幾年談薪牛步化，一年比一年慢，去年甚至在開季前夕，林智平、鄭凱文、陳鴻文的新約才搞定。

球界人士認為，近年來，球員普遍找經紀公司談薪，加上球團缺乏專業經理人評估球員的價值，導致球員、經紀人和球團都在觀望別人怎麼談，出現比較心態，再做最後決定，才會一直拖下去。

中職採「不定期存續合約」，簡單來說，每年過了12月31日，只要球團有意和該球員續約，新的一年合約就會自動生效，勞資雙方談薪達成共識前，依前一年薪資給付，新約簽訂後再多退少補。

該球界人士表示，中職不定期存續合約參考日、韓職，但日、韓有許多配套措施，包括薪資仲裁制度、簽約截止日，中職卻沒有，「後來大家發現，反正拖下去又不會怎樣。其實聯盟應修改規章，納入仲裁制度和簽約截止日。」

不談大聯盟，每年球季結束，日、韓職各球團每隔幾天就公布本土球星談薪結果，簽了哪些大咖洋將，自由球員轉到哪一隊，目的是為了炒熱話題，讓棒球在寒冬中依舊火熱，因為他們深知，職業運動就是用鈔票和話題推砌出來的金錢遊戲，既然要玩Pro，就不怕撒錢、無懼比較。

去年球季結束，中職無人行使自由球員權利，調薪狀況無可奉告，4隊規模短期內很難改變，少了話題，球迷缺乏新鮮感，和日、韓職季後熱鬧滾滾差很大。中職各隊以不變應萬變，新球季票房要有突破性成長，有一定難度。（記者羅志朋）