布拉看七龍珠 雙十轟勇士

達欣洋將布拉（左）在出戰勇士前觀賞卡通七龍珠沉澱心情，果然豪取18分、16籃板。（籃協提供）

〔記者廖聿偉／彰化報導〕達欣洋將布拉在出戰勇士前觀賞卡通七龍珠沉澱心情，果然豪取18分、16籃板；林宜輝攻下全場最高23分，達成生涯3000分的里程碑，兩隊鏖戰至最後一刻，勇士林書緯最後一擊拋投未進，達欣以83：82險勝，戰績7勝7敗勝率重回五成。

達欣林宜輝（中）達成生涯3000分的里程碑。（籃協提供）

達欣洋將布拉翻譯葉為愷。（記者廖聿偉攝）

林宜輝生涯3000分達陣

226公分的布拉上季帶領達欣奪冠，魁梧的身材加上出色的投籃手感，樹立「布拉障礙」，但他來台初期，生活諸多不適應，所幸翻譯葉為愷細心照料，在球場上擔任他和隊友及教練的溝通橋樑，私底下則成為知己，替他分擔心事，讓他快速適應異鄉生活。

葉為愷當翻譯 成為知己

葉為愷過去曾在台北美國學校擔任工程師，也經營過酒吧，現在則是「POWER MAX給力貼」行銷經理，擔任翻譯3年，期間帶過多希特、B.戴維斯和布拉。

葉為愷透露，布拉和多希特個性較內斂，當翻譯最大的挑戰就是要理解教練團戰術，再完整地傳達給球員，還有適時安撫洋將的情緒。

擔任布拉翻譯兩年，葉為愷感受到布拉的持續進步，他說，「布拉心態變得更成熟，對球隊更有歸屬感，求勝心也比上季強烈，面對裁判尺度不公，才會出現情緒性的反應，他私底下其實很溫和。」

個性內斂 出差必帶PS4

布拉生活單純，不打球時就是看足球賽和打電玩，尤其是電玩幾乎是第二生命，葉為愷笑稱，「每次出差看布拉行李都很大包，其中PS4絕對是必備物品。」